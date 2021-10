Desde o início da pandemia, o Atlético já pôde contar com a presença da torcida no Mineirão em sete partidas entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, sempre empurrando a equipe, independente do resultado. O trabalho feito pelo público na arquibancada tem enchido diretoria e elenco de orgulho nesta reta final de temporada.

Em entrevista ao programa Super.FC da rádio Super 91,7 FM, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, colocou a presença da torcida como principal reforço do clube nesta reta final de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

“Essa reta final será fundamental. Com toda certeza, foi o maior reforço entre todos, foi realmente nós termos o torcedor de volta ao Mineirão. Isso aí tem feito uma diferença absurda. Que esse nosso reforço esteja cada vez mais ao nosso lado e em maior número”, disse Rodrigo Caetano à rádio Super.

O diretor de futebol do clube também prega a cautela neste momento decisivo da temporada. Embora tenha uma grande vantagem na liderança do Brasileirão, para o dirigente, é importante que torcedor e grupo sigam com os pés no chão, fechados com os objetivos do clube na temporada. Caetano citou a virada do Galo de domingo em cima do Cuiabá como prova da importância do torcedor.

“O ânimo do torcedor de confiança na equipe é o mesmo nosso, mas também o cuidado, a cautela e sabendo também de que tem muita coisa pela frente é o mesmo nosso. Essa sintonia entre o nosso torcedor e a equipe é que realmente vai poder nos levar ao título. Nós acabamos saindo atrás e o torcedor no momento em que sofremos o gol, cantou mais alto ainda. Eu acredito e nós já conversamos pela manhã aqui que a busca pelo empate logo a seguir, além do talento dos jogadores, da jogada ensaiada do Cuca, tem um ingrediente decisivo que foi os torcedores acreditarem que o Galo ia virar o jogo”, afirmou.