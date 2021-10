Muito boa a entrevista exclusiva ontem do diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, para a rádio SUPER 91,7 FM. Sempre uma conversa agradável, tranquila e muito esclarecedora. Assim como todo o elenco, Caetano mostrou que também está com os pés bem firmes no chão, apesar de todo o favoritismo do Galo na temporada. Como a gente vem falando sempre, o dirigente exaltou o trabalho que é feito nos bastidores do clube, o que dá o suporte necessário aos atletas e comissão técnica dentro de campo. Os jogadores precisam ter tranquilidade para entrar em campo e jogar. Quando o clube é desorganizado nos bastidores, com tumulto e notícias ruins na mídia todos os dias, está fadado ao fracasso. O próprio Atlético experimentou essa situação no passado e foi parar na Série B. Ainda bem que foi feito um trabalho de reestruturação do clube, e os frutos estão aí. Praticamente na final da Copa do Brasil e vantagem com sobras na corrida pelo título do Brasileirão. Amanhã a gente fala sobre o jogo de volta contra o Fortaleza. Um abraço!

Ouça o podcast do Tudo Em Dia: