A décima temporada do “The Voice Brasil” estreia na noite desta terça-feira (26), na Globo, literalmente de cara nova. Isso porque a nova edição, que também será exibida nas noites de quinta-feira, está diferente do programa que o público viu nos anos anteriores. Para celebrar o ano dez do reality musical, ele terá cinco técnicos, em uma nova dinâmica que dá ao pentacampeão Michel Teló um poder especial na competição. Além disso, o “The Voice” marca a despedida de Tiago Leifert da Globo – ele está de saída da emissora, e, após ter gravado a primeira fase da atração, foi substituído por André Marques, que apresentará o reality até o final.

Em entrevista a O TEMPO, Teló comentou as novidades deste ano do reality. “Nesta temporada eu sou o quinto técnico, que é algo inédito nos ‘The Voices’ do mundo inteiro. É uma edição totalmente diferente para comemorar a décima temporada do programa”, disse o sertanejo, que, além de vencer cinco edições do programa, saiu vitorioso do último “The Voice Kids”.

“Nas primeiras fases da competição eu vou montando um time por fora, digamos assim, com as vozes que não são selecionadas pelos técnicos ou que vão deixando a competição. É um poder diferente, mas eu não tenho a vantagem de entrar na disputa daquelas vozes que chegam impressionando nas Audições às Cegas”, completou Teló. “Eu não tenho esse poder de disputa, mas tenho outros poderes durante a competição que vão deixando a disputa bem acirrada, muito especial e dão aquela apimentada, que é o que a gente gosta, que diverte e faz o ‘The Voice’ ser tão incrível”, afirmou ele, que só entrará oficialmente no programa na Batalha dos Técnicos, quarta fase da competição.

Enquanto Teló ganha um lugar especial para acompanhar a disputa do “The Voice Brasil”, as famosas cadeiras de técnicos, neste ano, são ocupadas por Carlinhos Brown, Claudia Leitte (que retorna ao programa após quatro anos), Lulu Santos e Iza. A dona do hit “Gueto”, que venceu a temporada 2020 do reality, também falou sobre a vantagem que o técnico pentacampeão vai ter neste ano. “O Teló vai ter um poder megaespecial, que é poder enxergar o que está acontecendo no palco, enquanto a gente está só ouvindo realmente a voz dos participantes. Isso é muito maneiro, vamos ver o que pode render pra ele durante a competição”, comentou Iza.

Batalha pelo título

Iza garante que neste ano vai lutar pelo bicampeonato no “The Voice Brasil”. “Eu realmente sempre penso muito com o meu coração nas escolhas que faço no ‘The Voice Brasil’. Se vier mais algum campeonato por conta disso, vou ficar muito feliz, porque foi assim que eu fiz nas duas primeiras temporadas”, disse. Entretanto, ela reconhece que a disputa não será fácil e afirma: “Eu acho que é impossível desbancar o Teló. Ele ainda é o nosso grande campeão, pentacampeão, e eu acho que vou aprender ainda mais com ele nesta temporada”.

A cantora, entretanto, deu um spoiler sobre o time que formou para a décima edição do reality musical. “Eu posso dizer que talvez este seja o time mais incrível que eu tenho, que eu já montei nessas três temporadas. Estou ansiosa para ver o Brasil conhecendo meu time”, adiantou Iza, que também revelou que vai lançar um novo single no palco do programa. “É a primeira vez que falo sobre isso. Estou muito feliz que esses dois momentos da minha vida, o programa e a nova música, estejam se encontrando”, garantiu ela.

Já Michel Teló garante que vem no embalo da vitória do último “The Voice Kids”. “Realmente eu fiquei feliz demais em participar do ‘Kids’, inclusive foi um programa que fiquei apaixonado, tem vibe diferente do ‘The Voice’ adulto. Agora, se o hexa vem? Quem sabe… Antes eu sempre dizia que a chance era 25%, agora diminuiu para 20%. Tudo bem que a galera vai ter uma vantagem sobre mim de poder escolher e brigar pelas vozes”, afirmou o pentacampeão da disputa. “Aliás, eu ouvi dizer que o hexa já chegou, porque o ‘Kids’ vale. Então eu vou para o hepta”, disse o sertanejo, aos risos.

Ele conta que vê o time que está montando como muito especial. “A oportunidade de dar uma segunda chance para aquela voz que queria tanto continuar na competição é uma missão muito legal, e eu estou feliz demais em poder participar disso. É uma chance que eu tenho de trabalhar aquela voz que não foi escolhida nas Audições às Cegas, no Tira-Teima ou no momento das Batalhas. É incrível a chance de resgatar essa voz, trabalhar com o candidato, voltar em algum momento da competição e juntos batalharmos para superar, surpreender e fazer algo especial no programa”, pontuou Teló, que também está preparando novidades para apresentar ao público. “Mas aí é surpresa, e a gente não pode contar (risos)”, disse.

Saída de Tiago Leifert

O “The Voice Brasil 10” marca a despedida de Tiago Leifert da Globo. O apresentador optou por não renovar contrato e, com isso, deixará a emissora no fim do ano. Ele havia começado a gravar o reality – ele comandou a primeira fase, Audições às Cegas. A partir da segunda fase, Tira-Teima, é substituído por André Marques.

“Minha família precisa de mim em São Paulo nas próximas semanas e, por isso, com coração partido, tem mudança de planos. Meu amigo querido André Marques assume o ‘The Voice’ na segunda fase do programa”, explicou Leifert no Instagram. “Na primeira (fase) ainda estou lá, estreamos dia 26 de outubro. Em breve conversamos mais”, disse o apresentador.

“O Leifert é um cara muito especial, um grande profissional e uma pessoa incrível. A gente realmente vai sentir muita falta dele porque ele começou o ‘The Voice’, e todos nós, técnicos, sempre ficamos impressionados com o profissionalismo e competência dele. A maneira dele de lidar e levar o programa com alegria e leveza é muito especial. Ele é a cara do ‘The Voice Brasil’ e vai fazer falta demais da conta”, disse Michel Teló.

“Trabalhar com o Tiago é sempre muito bom, a gente se dá muito bem. Eu o acho um cara muito inteligente, muito profissional, e é legal demais vê-lo trabalhando. Além disso tudo, ele é um grande amigo. Ao mesmo tempo que eu não imagino o ‘The Voice’ sem ele e acredito que ele vai ser parte da família para sempre, eu também acho que o Tiago sabe exatamente o que está fazendo e tem tudo para viver momentos incríveis”, comentou Iza.

As fases do ‘The Voice Brasil’

Audições às Cegas: os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela voz. Os técnicos viram suas cadeiras e montam seus times: Time Brown, Time Claudia, Time Iza e Time Lulu. Se o candidato não for escolhido para nenhum time, Michel Teló pode escolher apertar o botão e levar a voz para o seu grupo. São 18 vagas em cada time, além das vagas do Time Teló.

Tira-Teima: Os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos precisam reduzir seus times e, para isso, escolhem seis vozes para se apresentarem novamente. Os candidatos são divididos em duplas do mesmo time e se enfrentam apresentando shows individuais, e somente um deles é escolhido por seu técnico para permanecer no programa. O outro fica disponível para todos os demais times por meio do “Peguei”.

Batalhas: Com as equipes formadas, os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos dividem seus times em duplas para batalhar cantando a mesma música. Ao final da apresentação, o técnico decide qual dos dois candidatos permanece no time. Nessa etapa, somente o técnico Michel Teló pode usar o “Peguei” para resgatar os eliminados das performances.

Batalha dos Técnicos: O Time Teló, já completo, entra definitivamente na disputa para competir de igual para igual com Time Brown, Time Claudia, Time Iza e Time Lulu. Nessa fase, um técnico desafia o outro para um duelo, cada um com uma voz representando seu time. Cabe aos três técnicos que não participam da disputa definir quem foi o vencedor.

Remix: Cada técnico tem seis vagas e pode escolher até três vozes de seu time para avançarem direto para a próxima fase. Os demais integrantes se apresentam disputando as vagas restantes.

Shows ao Vivo: Nos dois primeiros Shows ao Vivo da temporada, os técnicos dividem seus times em trios. No primeiro programa, metade do time canta, e apenas uma voz é escolhida por votação do público para se classificar. No segundo programa, a outra metade se apresenta, e o processo se repete. Assim, cada time vai para a Semifinal com duas vozes.

Semifinal: Os dois candidatos de cada time se apresentam individualmente, mas apenas um segue para a Final.

Final: Na grande Final, cabe ao público decidir o campeão. O vencedor ganha um prêmio de R$ 500 mil e assina contrato a Universal Music.