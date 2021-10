Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde exigiu uma retratação de Luiz Adriano pela comemoração de seu gol na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, nesta segunda-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Alvo de críticas, o atacante fez o sinal de silêncio ao celebrar o tento de empate do Alviverde no Allianz Parque. Em texto assinado pela diretoria, a Mancha viu o gesto como “falta de respeito de um jogador com sua torcida”.

“Em um jogo onde o Palmeiras enfim jogou bem, onde o Abel Ferreira foi muito bem na escalação e nas substituições, foi cirúrgico tirando o Danilo e colocando o Scarpa, onde o time virou o jogo com o apoio da sua torcida, que cantou os 90 minutos, uma atmosfera muito positiva entre comissão técnica, time e torcida, o assunto é a falta de respeito de um jogador com sua torcida, ai comemorar o gol com o gesto ofensivo de ‘calar a boca’.

Quem ele pensa que é?”, iniciou a Mancha em postagem no Instagram.

A torcida organizada acredita que a postura do centroavante “só trás estresse sem necessidade” para o clube, que está a cerca de um mês da final da Copa Libertadores.

“Estamos nos aproximando do dia de uma grande final no Uruguai, e tal atitude desse jogador só trás estresse sem necessidade. Exigimos uma retratação do jogador para com seus torcedores que pagam seu salário. Se um jogador faz o tal gesto para torcida adversária, ele é punido dentro de campo (cartão amarelo ou, dependendo da gravidade, vermelho) e esperamos que a diretoria do Palmeiras dê uma punição ao mesmo. Luiz Adriano, presta atenção, muito respeito com a torcida do verdão!”, completou a torcida organizada.

Com a vitória, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 49 pontos. O Alviverde volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), para encarar o Grêmio, em Porto Alegre (RS).