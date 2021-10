Depois da terceira alta seguida, a transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte mudou de patamar. A taxa, que desde 8 de outubro estava no nível verde, classificado como de controle, atingiu nesta terça-feira (26) a zona amarela, de alerta.

Hoje, o parâmetro está em 1, significa que cada grupo de 100 infectados transmite o vírus para outras 100 pessoas. Ou seja, a pandemia deixou de desacelerar no município. Os outros dois indicadores da doença permanecem na zona de controle.

Nas últimas 24 horas, a ocupação das UTIs reduziu de 46,6% para os atuais 44,7%. Já a lotação das enfermarias teve ligeiro aumento no período, passando de 39,1% para 39,9%. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e constam no boletim epidemiológico.

O levantamento indica que, no intervalo de um dia, BH confirmou 11 mortos e 158 casos da doença. Com isso, os óbitos saltaram para 6.873 e os doentes, desde o início da pandemia, para 287.851. Nesta terça, a capital tem 1.336 pessoas diagnosticadas com o vírus.

Com relação à vacinação, 82,5% da população com mais de 12 anos está com a primeira dose e 58,7% do público completou o esquema de imunização contra a doença.