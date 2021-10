Três meses após deixar o América, Lisca revelou os bastidores do clube e o assédio aos jogadores nesta temporada, no podcast O Bairrista. Além de Messias, que foi vendido ao Ceará, outros três atletas foram procurados por times da Série A e pediram ‘ajuda’ para o técnico.

“Os caras queriam ir embora, e eles te falam. Messias, Ademir, Zé Ricardo… o Messias me implorou, chorou. O Messias ganhava no América R$ 60 mil, o Ceará ofereceu um contrato de três anos de R$ 190 mil. Ele olhou pra mim e disse ‘Lisca eu nem sei o que é isso. Eu preciso ir, me ajuda’.”, revelou. O zagueiro, formado na base americana, foi vendido em março deste ano.

Segundo Lisca, o volante Zé Ricardo também foi procurado pelo Palmeiras, no caso, pelo próprio treinador. “O Abel Ferreira ligou para ele, falando que tinha um contrato de cinco anos. Ele (Zé Ricardo) me ligou desesperado, ‘pelo amor de Deus Lisca’. O Salum disse não. ‘O América não precisa, o América é redondo'”, disse. À época, procuradas pela reportagem do Super.FC, América e Palmeiras negaram que tivesse ocorrido algo nesse sentido.

Apesar do assédio durante sua gestão, Lisca disse que não tira a razão de Marcus Salum por impedir as negociações. Para o dirigente americano, a permanência dos atletas teria muito mais valor, pelas valências de cada um e a chance do time permanecer na Série A. O treinador chegou a argumentar que os jogadores ficariam insatisfeitos.

“Mas os jogadores vão ficar descontentes. Ele me disse (Salum), ‘calma que é só um mês, depois nós vamos trabalhando e ele vai (para o Palmeiras), porque com esses cinco, seis milhões eu não vou conseguir trazer um jogador igual a ele. E eu vou investir esses cinco, seis milhões na minha permanência na Série A, que vale 100 (milhões) para mim’”, contou Lisca.

O Palmeiras desistiu da negociação e Ademir permaneceu no América, onde está cumprindo seu contrato, que vai até o fim do ano. O atacante, porém, assinou pré-contrato com o Atlético, em julho, para defender a camisa alvinegra na próxima temporada.

Persuasão de Marcus Salum

Menos de dois meses após deixar a presidência do América, Marcus Salum retornou ao clube como coordenador de futebol clube-empresa, onde também gerencia o departamento de futebol, ao lado de Euler de Araújo e Armando Desessards.

Foi Salum quem convenceu os jogadores americano a não deixarem o clube, como fez com Alê, que recebeu proposta do Santos. “O Alê, com 30 anos, é um jogador diferente do América, que pouca gente vê. Grande jogador. Jogava no Uberlândia, e o Paulo Bracks (ex-diretor do América) trouxe, viu ele jogando no Cuiabá. O (Felipe) Ximenes e o Cuca me ligaram desesperados, quando ele estava no Santos. Estamos ligando pra você porque queremos ele, mas não queremos sacanagem”, contou.

Alê já havia recebido a ligação dos dirigentes, e Alê chegou no dia seguinte para conversar com Lisca. “Ele disse, ‘Lisca, é a chance da minha vida. Mas eu tenho que considerar o América, porque me abriu uma porta, eu estava em um mercado mais secundário, tenho uma gratidão. Vou conversar com o Salum”, relembra Lisca, que completou. “Ele foi lá, voltou e disse, ‘vou ficar’. ‘Não consigo falar não para o homem (Salum), ele é bom demais. Ele me fez um tanto de colocação, e eu quero jogar a Série A e não há problema nenhum jogar no América, para mim é um sonho’”, conclui Lisca.