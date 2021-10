Um dos principais nomes do time, o goleiro Matheus Cavichioli tem contrato com o América até 31 de dezembro de 2021. Em entrevista exclusiva ao programa Super.FC, da rádio Super, 91,7FM, o arqueiro comentou sobre a possível renovação de contrato e destacou não ser o momento ideal para tratar do assunto.

“Temos um combinado (empresário) que, enquanto o campeonato estiver acontecendo, não tenha nada concreto, principalmente, no momento sobre a permanência ou não na Série A, vaga na Sul-Americana ou Libertadores, a gente mantém a cabeça focada somente nisso”, disse.

Cavichioli afirma que as tratativas junto à diretoria ainda não começaram e no momento certo, as decisões serão tomadas. “Tiveram rumores de que as tratativas vão se iniciar no fim do mês, no início do mês de novembro, mas nada concreto. Meu contrato vai até 31 de dezembro, até lá vou cumprir com maior excelência possível o que tenho que fazer. Meu representante (vai resolver) junto com Salum, Euler, Dower e Armando, se for da vontade da comissão também de que eu permaneça, vou ficar muito feliz”, explicou.

O goleiro, que completou 84 jogos pelo América no último sábado (23), não esconde a identificação que tem com o clube e com Belo Horizonte. “É uma cidade que gosto muito, que me adaptei, que minha família se adaptou muito bem. Estamos tranquilos de que, quando terminar o campeonato, as coisas vão se desenrolar da melhor maneira tanto para mim, quanto para o América”, concluiu.

Matheus Cavichioli chegou ao clube em 10 de agosto de 2020, a pedido do técnico Lisca. Desde então, se tornou o goleiro titular do time, sendo destaque na última temporada, e agora, na disputa do Campeonato Brasileiro. Se destaca pelas defesas difíceis do campeonato, com 24. Esta é a primeira vez que o atleta disputa a primeira divisão do torneio.