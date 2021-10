O Atlético pediu, na tarde desta quarta-feira (27), a liberação de público total nos jogos realizados em Belo Horizonte. A solicitação foi feita pelo presidente do clube, Sérgio Coelho, em conversa por telefone com o prefeito Alexandre Kalil.

O político foi receptivo à solicitação, de acordo com nota divulgada pelo Galo, e afirmou que dará retorno após discutir a situação com a equipe técnica. O clube entende que é possível contar com 100% do público em seus jogos neste momento da pandemia do novo coronavírus.

As justificativas do Atlético são de que a grande maioria da população está plenamente vacinada, os indicadores da doença estão em queda e de que já é o momento adequador para que haja 100% de público, uma vez que se trata de ambiente aberto.

A diretoria do Atlético pede que seja replicado o que é feito em São Paulo e no Rio de Janeiro. O primeiro receberá 100% de público a partir de novembro, e o segundo já autoriza estádios com a capacidade total.