Um caminhão-baú pegou fogo e ficou completamente destruído em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi para o bairro Chácaras Reunidas Santa Terezinha, onde o caminhão estacionado embaixo de uma árvore pegava fogo.

O fogo se propagou para uma árvore e para a fiação elétrica. Os bombeiros isolaram o local e controlaram o incêndio com 3.500 litros de água. Não há vítimas e não se sabe as causas do incêndio.