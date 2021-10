A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) colocou à venda 24 lotes de imóveis em Minas Gerais. Deste total, três estão localizados em Belo Horizonte. Um deles, que fica na rua Juiz de Fora, no Barro Preto, região Centro-Sul, pode ser comprado a partir de R$ 5.550 milhões.

O lote com menor valor, de R$ 130 mil, tem área de 900,00 m² e está situado em Itaguara, município da Grande BH. O mais caro fica em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O interessado em adquirir o lote, que tem 2.073,00 m², tem que desembolsar no mínimo R$ 14.483 milhões.

Há prédios e terrenos também em Uberaba, Almenara, Ipanema, Francisco Dumont, Rio Claro, Dores do Indaiá, São Francisco, Nepomuceno, Ouro Fino, Botumirim, Itajubá, Itutinga, Machado, Montes Claros, Ituiutaba e Tupaciguara. O valor total de avaliação dos imóveis é R$ 31.853.500.

Clique aqui e consulte dados dos imóveis

Licitação

O pregão eletrônico acontecerá na plataforma do Portal de Compras da Cemig e os interessados devem enviar as propostas até as 08h59 do próximo dia 8 de novembro. Na data será realizada a sessão, que terá início às 9h.

De acordo com a Cemig, os interessados devem fazer cadastro até três dias antes da data da realização do Pregão Eletrônico. Podem participar da licitação pessoas físicas e jurídicas.

A licitação será processada pelo tipo de maior oferta de preço e as propostas apresentadas até a data e horário estipulados serão classificadas e selecionadas para a etapa de lances durante o pregão.

Para mais informações sobre os imóveis, o cadastramento e o processo de venda, o interessado deve entrar em contato via Whatsapp pelos telefones (31) 99885-9311 ou (31) 99787-7293 ou, ainda, pelo e-mail [email protected]