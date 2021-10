No aguardo da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros, o dólar teve uma leve queda e a bolsa subiu. A moeda norte-americana oscilou ao longo do dia, mas fechou em baixa. O Ibovespa subiu quase 2% no início da tarde, mas desacelerou e fechou próximo da estabilidade, com pequena queda (0,05%).

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (27) vendido a R$ 5,555, com recuo de 0,33%. A cotação chegou a cair para R$ 5,54 durante a manhã, disparou no início da tarde, chegando a R$ 5,59 pouco depois das 12h, mas perdeu fôlego no restante da sessão, até fechar em baixa.

A moeda norte-americana acumula alta de 2% em outubro. Em 2021, a divisa subiu 7,05%.

Bolsa

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos 107.048 pontos, com alta de 0,59%. O indicador chegou a subir 1,7% às 12h06, superando os 108 mil pontos. No entanto, perdeu força com a expectativa de que o Copom apertará o ritmo de aperto na política monetária.

Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal com analistas financeiros divulgada pelo Banco Central (BC), a taxa Selic (juros básicos da economia) deveria subir para 7,5% ao ano na reunião de hoje do Copom.

Juros maiores ajudam a segurar o dólar porque estimulam a entrada de capital em países emergentes e de maior risco, como o Brasil. Em contrapartida, a Selic mais alta incentiva os investidores a migrarem da bolsa, cujo mercado oferece risco, para aplicações em renda fixa, como os títulos do Tesouro Nacional.

*Com informações da Reuters