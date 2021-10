O ex-chefe de gabinete do prefeito Alexandre Kalil, Alberto Lage, fez novas acusações a integrantes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta quarta-feira (27). As acusações foram feitas em uma rede social durante uma discussão com o assessor da Secretaria de Governo Iran Barbosa (MDB). O episódio é apenas mais um da escalada de confrontos entre aliados e desafetos de Kalil nas últimas semanas.

A querela foi desencadeada após uma publicação de Iran por volta das 9h15. O ex-deputado estadual compartilhou a imagem de uma camiseta estampada pelos dizeres “eu avisei”. “Comprei essa camisa pra andar nos corredores da Prefeitura de Belo Horizonte”, afirmou o assessor.

Então, Lage respondeu que Iran teria avisado muita coisa, mas lhe questionou se havia tomado providências. “Avisou que a BHTrans estava piorando a caixa preta. Avisou que a SMPU (Secretaria Municipal de Política Urbana) estava ganhando dinheiro por fora com parcelamento de solo. Avisou que não seria bom nomear a amante. Avisou que ganharia com liberação de antenas 5G. De fato avisou muita coisa, mas tomou alguma providência?”

A O TEMPO, Lage justificou a resposta dizendo que tem certeza que a publicação de Iran se referia a ele. “Ainda me restam muitas pessoas, inclusive servidores efetivos da Prefeitura, que me contam das coisas que acontecem ali naquela Secretaria de Governo.

Em seguida, na rede social, o ex-chefe de gabinete ainda ironizou Iran ao pedi-lo para avisar que apenas “o bandido mais imbecil do mundo” maltrataria, ofenderia e assediaria moralmente “quem tem cinco anos de arquivos e tentou resolver (sic) tudo de forma interna e sigilosa antes de entregar tudo para as autoridades criminais pra não acabar preso junto”.

Iran, então, apontou que nem mesmo Lage perceberia o buraco da própria narrativa. “Ou você saiu porque tinha algo errado na PBH, ou você tem cinco anos de coisas erradas nas mãos. De qualquer forma, ambas só mostram a sua falta de caráter, lealdade e compromisso com a verdade.” O assessor da Secretaria de Governo ainda sugeriu a Lage que buscasse tratamento. “Você está precisando”, afirmou. Lage respondeu que o testemunho de Iran “será de vital importância na ação judicial de assédio moral”.

A reportagem entrou em contato com a PBH para um posicionamento sobre as acusações feitas. Tão logo respondidas, serão acrescentadas nesta matéria.

