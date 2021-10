A bola rola às 21h30 desta quarta-feira (27) para Fortaleza x Atlético e Flamengo x Athletico-PR, pelos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. Os confrontos definem quais equipes serão as grandes finalistas da competição, que vão brigar pela taça e pelo prêmio milionário. Apenas o time caiorca não tem jogadores pendurados para uma possível final.

No Galo, o meia Matias Zaracho está pendurado com dois cartões amarelos e pode até ser poupado por Cuca na noite desta quarta-feira (27) para diminuir as chances de receber um terceiro amarelo e ficar de fora de um possível jogo de ida da grande final.

Do lado do Fortaleza, o meia Felipe também está pendurado com dois cartões, mas deve ser titular neste confronto em que o Leão do Pici precisa reverter a vantagem criada pelo Galo no jogo de ida e vencer por pelo menos quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

O Flamengo não tem nenhum jogador pendurado, ao contrário do Athletico-PR, adversário desta noite. O Furacão terá que tomar cuidado com o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Nikão, os dois pendurados com cartões amarelos e podem ficar de fora de um eventual primeiro jogo da final, caso se classifiquem.

Depois de um 2 a 2 na Arena da Baixada, quem vencer o confronto na noite desta quarta, no Maracanã se classifica à decisão. Com um novo empate, o finalista será definido nos pênaltis.