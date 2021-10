Que tranquilidade será começar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil hoje contra o Fortaleza após a vitória por 4 a 0 da semana passada no Mineirão. Poder até perder por três gols de diferença tira uma pressão muito grande dos jogadores, principalmente se tratando de uma competição mata-mata, em que qualquer erro pode custar caro. Não é o caso de cantar vitória antes da hora, muito longe disso. Quem me conhece sabe que respeito muito todos os adversários e, principalmente, o futebol. Mas a vantagem construída no primeiro encontro é mais do que significativa, ainda mais considerando o momento atual das duas equipes. O mais importante disso tudo é que o discurso adotado pelos jogadores na Cidade do Galo é de cautela, como tem acontecido ao longo de toda a temporada. Não existe o clima de oba-oba por parte dos atletas nem da comissão técnica. Essa humildade é fundamental, porque a bola pune. O técnico Cuca tem batido muito nessa tecla com os jogadores, o que é fundamental para o sucesso do time. Um abraço

Ouça o podcast do Tudo Em Dia: