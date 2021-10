A boa vantagem construída no jogo de ida no Mineirão deixa o Atlético com a situação bastante tranquila nesta quarta-feira (27), contra o Fortaleza, na Arena Castelão O Galo pode até perder por três gols de diferença que se classifica, por isso, apenas um verdadeiro milagre do Leão tira o Galo da final da Copa do Brasil.

Para levar a decisão para os pênaltis, o Fortaleza precisa vencer por quatro gols de diferença – não importa quantos gols o Atlético faça, já que a Copa do Brasil não tem gol qualificado. Se quiser eliminar o Galo ainda no tempo normal, precisa de uma vitória por cinco ou mais gols, o que não será tarefa fácil para Juan Pablo Vojvoda e companhia.

Nesta temporada já muito gloriosa do Atlético, a maior derrota (com mais gols de diferença), foi para o Santos, pela sétima rodada do Brasileirão, em que o Alvinegro perdeu por 2 a 0. A última vez que o Galo foi derrotado por quatro gols – ou mais – de diferença foi justamente para o Peixe, mas só em 2015, pela 26ª rodada do Brasileiro, na Vila Belmiro. O Santos aplicou uma goleada de 4 a 0 no time que na época era comandado por Levir Culpi e brigava pelo título nacional.

Embora tenha essa grande vantagem construída, o elenco alvinegro segue com os pés no chão sabendo a força do adversário. Além de estar na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza também vive uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro e ocupa a terceira colocação. O zagueiro Junior Alonso afirma que o Galo precisa ter tranquilidade diante do rival.

“Acho que eles, como não têm muito o que perder, vão começar o jogo atacando, arriscando tudo. Nós temos que ter a tranquilidade de ter a vantagem e aproveitar isso, jogar pelo erro do adversário. Temos jogadores que sabem jogar com isso”, disse o zagueiro do Galo.

Junior Alonso entrará em campo nesta quarta sem seu companheiro de zaga, Nathan Silva, porque o jogador não pode disputar a Copa do Brasil pelo Galo, já que entrou em campo na competição pelo Atlético-GO. O volante Allan também desfalca o Atlético, porque cumpre suspensão automática. Mariano, em transição física, também segue como desfalque.

O Fortaleza também vai a campo com desfalques importantes. Seis jogadores de Vojvoda são baixas para o confronto. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, não podem disputar a Copa do Brasil pelo Leão do Pici e ficam de fora. Lesionados, o zagueiro Tinga, o meia Lucas Crispim e os atacantes Robson e Yago Pikachu ficam de fora.