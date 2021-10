Um homem de 24 anos foi encontrado morto com tiros na cabeça e com queimaduras na região do pênis e do ânus, no bairro Paulo VI, na região Norderste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados após denúncia de um corpo em um lote vago do bairro. Ao chegar ao local foi encontrado o homem morto e com marcas de violência.

Ele tinha três perfurações de tiros na parte de trás da cabeça e queimaduras entre as pernas, na região do ânus e do pênis. A camisa dele também estava parcialmente carbonizada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e constatou o óbito.

Os pertences da vítima foram recolhidos pela perícia da Polícia Civil e o corpo foi encaminhado ao Instituto Medico-Legal (IML) da capital. Não se sabe a autoria e motivação para o crime. O caso será investigado.