A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26), um homem de 35 anos suspeito de fugir com uma adolescente de 14 anos que tinha brigado com a mãe em Rio Vermelho, na região Central do Estado. Foram encontradas pornografias envolvendo a adolescente no celular dele.

De acordo com a Polícia Civil, a menina era procurada desde o último dia 20 de outubro, quando o pai dela, de 42 anos procurou a Polícia Civil e informou que a filha tinha desaparecido. A adolescente fugiu depois que a mãe encontrou fotos pornograficas no celular dela e brigou com ela.

Segundo o delegado Viener Martins, após levantamentos e diligências foi descoberto que a adolescente estava no município de Martins Soares, na Zona da Mata Mineira. “A Polícia Civil também apurou que a adolescente teria conhecido o homem em um site de relacionamento na internet. Ele buscou a garota e fugiu com ela”, detalhou.

O suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional. O celular dele foi apreendido para investigações e a adolescente foi devolvida para a casa dos pais.