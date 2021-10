Uma mulher de 30 anos foi agredida e teve os cabelos raspados por um homem em um posto de combustível em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (26). A vítima disse que tinha ingerido bebidas alcoólicas e não “faz ideia” de quem era o agressor.

A Polícia Militar foi acionada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde a mulher chegou com hematomas no rosto e parte do cabelo raspado. Ela também tinha lesões em outras partes do corpo.

Aos policiais, ela contou que estava em um posto fazendo uso de bebida alcoólica quando teve atrito com um homem que a agrediu. Ela bebia junto com ele e disse não fazer ideia de quem seja o agressor. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigações.