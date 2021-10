A transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte continua avançando e, nesta quarta-feira (27), atingiu 1,02. O número é maior do que o registrado no dia anterior, quando o indicador alcançou 1 subiu para o nível amarelo, considerado de alerta.

A atual taxa representa aceleração da pandemia, significa que cada grupo de 100 infectados transmite a doença para outras 102 pessoas. No período de 24 horas também houve aumento da ocupação das enfermarias.

A lotação passou de 39,9% para 44,2%. No sentido oposto, a ocupação das UTIs reduziu de 44,7% para 42,9%. Os dois indicadores dos leitos hospitalares se mantêm na zona verde, de controle.

O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) ainda revela que, no período de um dia, a capital contabilizou nove mortos e 283 diagnósticos positivos do vírus. Com isso, os óbitos subiram para 6.882 e casos 288.134.

Hoje, BH tem 1.379 pessoas com a enfermidade. Com relação à vacinação, 82,6% dos moradores com mais de 12 anos receberam a primeira dose e 59,3% completaram o esquema de imunização.