Um restaurante de Belo Horizonte foi invadido por criminosos pela 8ª vez em 20 dias, no bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, na madrugada desta quarta-feira (27). Um suspeito de 43 anos foi preso dentro de um freezer do estabelecimento. Outros dois suspeitos se esconderam em um espaço entre a laje e o telhado colonial e fugiram.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha viu os suspeitos entrando no estabelecimento e acionou a Polícia Militar. Os militares viram que havia danos no telhado do restaurante e que os suspeitos tinham escalado uma árvore e saltaram as concertinas em uma altura considerável. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local para ajudar nos trabalhos.

Quando os militares entraram no restaurante, encontraram o suspeito dentro do freezer. Os outros dois suspeitos estariam escondidos entre a laje e o telhado. Com a ajuda dos bombeiros, os policiais fizeram uma escalada e chegaram ao local, porém não encontraram os suspeitos.

Foram feitas diligências na região, mas sem sucesso. O dono do restaurante contou que essa é a 8ª vez que o estabelecimento é invadido em 20 dias. Desta vez, nada foi furtado. O preso e a ocorrência foram encaminhados à Polícia Civil.