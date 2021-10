Triângulo Mineiro. Os municípios que foram afetados pela queda no fornecimento de energia elétrica no dia 15 de outubro, 13 ao todo, terão dois cortes nesta quinta-feira (27.out.2021). A interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG) será às 7h e às 15 horas, com duração de até 10 minutos cada corte.

A informação foi confirmada pelo prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, que tem relacionamento estreito com a direção regional da Cemig, já que atuou por anos como colaborador da estatal.

Os municípios de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Capinópolis, Carneirinho, Guarinhatã, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória, São Francisco de Sales e União de Minas serão afetados.

Os cortes terão objetivo de reinstalar as torres que foram derrubadas pelo vendaval e remoção das torres provisórias.