Após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético, o Fortaleza volta suas atenções para o Campeonato Brasilerio, onde tem compromisso com o América, no próximo sábado 930), às 21h, na Arena Independência. Para o jogo, Vojvoda conta com o retorno do lateral-direito Tinga, que se recuperava de lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Tinga se lesionou no último dia 16, na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá; o lateral foi desfalque em três jogos, contra o Galo – na semifinal da Copa do Brasil -, e contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que retorne a sua posição na zaga, que vinha sendo ocupada de forma improvisada por Éderson.

Em contrapartida, o treinador ainda não pode contar com Yago Pikachu, Lucas Crispim e Robson. O ala direito se recupera de luxação clavicular no ombro esquerdo, o ala esquerdo trata contusão no músculo adutor da coxa esquerda e o atacante segue no DM com entorse no tornozelo direito.