Pelo menos 222 mil pessoas deverão deixar Belo Horizonte neste feriado de Finados, no próximo dia 2 de novembro. Somente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, é esperado um fluxo de cerca de 140 mil passageiros entre 29 de outubro e 3 de novembro.

De acordo com a BH Airport, empresa que administra o terminal, ao todo a movimentação de aeronaves deverá chegar a 1.140 no mesmo período. No feriado de Nossa Senhora Aparecida foram registradas cerca de 122 mil pessoas, entre os dias 8 e 13 de outubro.

O avanço da campanha de vacinação em todo o país vem aquecendo o setor de aviação, segundo Clayton Begido, gestor de Aviação e Conectividade da BH Airport.

“Estamos otimistas com a movimentação no feriado, principalmente pelo que observamos do mercado. No ano passado, o fluxo foi de cerca de 90 mil pessoas no período, mas vale ressaltar que tivemos um dia a menos em 2020, uma vez que o dia 2 de novembro caiu em uma segunda-feira”, lembra.

Os dias de maior movimentação tendem a ser esta sexta-feira (29), com uma expectativa de 26.800 passageiros e 230 mil voos. Em seguida aparecem a terça (2), com 26.300 pessoas e 214 voos, e a quarta (3), com previsão de 227 voos com 25.600 passageiros.

“Mesmo com todo o cenário positivo, estamos atentos aos protocolos de saúde para prevenção e combate à Covid-19. Estamos no caminho certo para ampliar a conectividade do Aeroporto Internacional de BH, com toda a segurança necessária para passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária”, estima Begido.

Mais de 80 mil passarão pela Rodoviária

Para o feriado de Finados de 2021, O Terminal Rodoviário de Belo Horizonte espera, no intervalo de cinco dias, aproximadamente 82,6 mil pessoas, entre embarques e desembarques.

Segundo a administração do local, o volume representa 15% de crescimento na quantidade de passageiros em relação ao mesmo feriado em 2020, quando cerca de 71,6 mil pessoas passaram pelo terminal.

Apesar disso, quando comparado aos dados de 2019, antes da pandemia, o fluxo de pessoas ainda é cerca de 20% menor. No período daquele ano, foram registradas mais de 103 mil pessoas transitando pelo local.

Para outros estados, as cidades mais procuradas este ano são: Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Paulo, Campinas, Porto Seguro, Vitória, Guarapari e Brasília. Em Minas Gerais, os destinos mais buscados são: Governador Valadares, Teófilo Otoni e Malacacheta, Ipatinga, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Viçosa, Ponte Nova, Diamantina e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.

“Devido à pandemia, a Administração da Rodoviária de BH solicita a cooperação dos usuários no sentido de que apenas quem for viajar entre no Terminal durante este período. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E”, orienta a Rodoviária de BH.

Além disso, o uso de máscaras durante toda a permanência no Terminal, e no interior dos ônibus, também é imprescindível, “assim como manter o distanciamento adequado”.