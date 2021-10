A Apple teve lucro líquido de 20,5 bilhões de dólares no quarto trimestre de seu exercício fiscal (o terceiro do ano), superando as expectativas, mas seu faturamento decepcionou os analistas, pois a empresa foi afetada por problemas de abastecimento.

A companhia estima que deixou de faturar 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre por “dificuldades de abastecimento mais importantes do que o esperado”, disse seu diretor-geral, Tim Cook, durante teleconferência para apresentação de resultados.

A empresa estima que as perdas do faturamento no trimestre atual sejam inclusive superiores.

O faturamento total alcançou os 83,3 bilhões de dólares, em alta de 29% sobre o mesmo trimestre do ano passado, impulsionado pelas vendas do iPhone.

Em todo o exercício de 2020/2021 (outubro a setembro), a Apple vendeu 191,9 bilhões de dólares em iPhones – um recorde.