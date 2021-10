Era uma noite de terça-feira, 2 de janeiro de 2018, quando Betim foi palco de um crime até hoje cercado de mistério. Raimundo Gonçalves de Oliveira, de 75 anos, e Joana Alexandre de Oliveira, de 70, foram mortos a tiros no quarto da residência em que moravam, no bairro Arquipélago Verde. Na época, a polícia informou que o assassino arrombou a porta da sala e surpreendeu o casal, que já se preparava para dormir. O idoso levou cinco tiros a esposa dele, três, mas a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartada, já que nenhum pertence foi levado.

Neste ano, quase quatro anos depois do duplo homicídio, o caso permanece sem solução, e a família dos idosos ainda clama por respostas. A Polícia Civil de Minas Gerais informou somente que a investigação segue em andamento, sob sigilo, e que mais informações serão divulgadas após a conclusão do inquérito. “Até hoje não prenderam ninguém e não apresentaram nenhum culpado”, desabafa a balconista Solange Oliveira, de 54 anos, uma dos 13 filhos do casal.

Quando o crime ocorreu, a principal suspeita era de que a motivação seria uma disputa judicial pelo terreno onde o casal morava, que estaria em litígio. “Meus pais não eram ladrões de terra. Não invadiram o lote onde moravam. Meu avô foi quem ganhou o terreno do chefe dele, um italiano que foi embora do Brasil há mais de 40 anos. Meus pais herdaram tudo. Queremos respostas da polícia”, reivindica a filha.