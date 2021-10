Entraram em operação, em outubro, 30 novos radares em vias de Belo Horizonte, conforme anunciou a BHTrans. Ainda de acordo com a empresa que administra o trânsito na capital, os equipamentos foram instalados em áreas críticas para o risco de acidentes.

Trata-se de os equipamentos de fiscalização eletrônica que identificam avanço de sinal e, também, a parada de veículos sobre a faixa de pedestres.

“O objetivo é propiciar melhores condições de segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas”, pontuou a BHTrans.

Os radares estão em funcionamento desde o dia 8 de outubro.

Confira abaixo onde estão os novos radares:

Avenida dos Andradas, na esquina com a Rua dos Caetés (Sentido Viaduto Santa Tereza/Barro Preto)

Avenida Afonso Pena, na esquina com a Avenida Carandaí (Sentido Mangabeiras / Praça Rio Branco)

Avenida Cristiano Machado, nº 11586 (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Amazonas, nº 5253 (Sentido Bairro/Centro)

Avenida Amazonas oposto ao nº 5253 (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Cristiano Machado, nº 2150 (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Cristiano Machado, nº 2273 (Sentido Bairro/Centro)

Rua Espírito Santo, na esquina com a Rua dos Guaicurus (Sentido Avenida Afonso Pena/Avenida do Contorno)

Rua dos Guaicurus, na esquina com a Rua Espírito Santo (Sentido Praça Rui Barbosa/Viaduto Nansen Araújo)

Avenida dos Andradas, na esquina com a Avenida Silviano Brandão (Sentido Bairro/Centro)

Rua Mato Grosso, na esquina com a Avenida do Contorno (Sentido Barro Preto/Viaduto Oeste)

Avenida Cristiano Machado oposto ao nº 4.001 – Pista Marginal (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Cristiano Machado oposto ao nº 4.001 – Pista Principal (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Cristiano Machado, nº 4001 (Sentido Bairro/Centro)

Avenida do Contorno, na esquina com a Rua Paracatu (Sentido Barro Preto/Viaduto Oeste)

Avenida do Contorno, na esquina com a Rua Paracatu (Sentido Viaduto Oeste/Barro Preto)

Avenida Dom Pedro II, na esquina com a Rua Antônio Peixoto Guimarães (Sentido Bairro/Centro)

Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 3550 (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Presidente Antônio Carlos oposto ao nº 3550 (Sentido Bairro/Centro)

Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Rua Rio Novo (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Rua Rio Novo (Sentido Bairro/Centro)

Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Avenida Coronel José Dias Bicalho (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Avenida Coronel José Dias Bicalho (Sentido Bairro/Centro)

Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com a Rua do Uruguai – Pista Interna (Sentido Bairro/Centro)

Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com a Rua do Uruguai – Pista Externa (Sentido Bairro/Centro)

Rua do Uruguai, na esquina com a Avenida Nossa Senhora do Carmo (Sentido Sion/São Pedro)

Avenida do Contorno, na esquina com o Viaduto Jornalista Oswaldo Faria (Sentido Lagoinha/Viaduto Santa Tereza)

Avenida Cristiano Machado, na esquina com a Rua Felipe de Melo (Sentido Centro/Bairro)

Avenida Cristiano Machado oposto ao nº 3400, na esquina com a Rua Jacuí (Sentido Bairro/Centro)

Avenida Marechal Esperidião Rosas, na esquina com a Rua Avenida Presidente Antônio Carlos (Sentido Campus UFMG)