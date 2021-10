Com Atlético e Athletico-PR disputando a final da Copa do Brasil 2021, a CBF já planeja novos moldes para a competição das próximas temporadas, valendo a partir de 2023. A entidade quer que a decisão da copa seja em jogo único, em um estádio neutro, definido no início do torneio. A informação é da TNT Sports.

De acordo com o portal, a CBF já definiu a mudança a partir de 2023 e que a alteração já estará presente no plano comercial da competição, com os direitos de transmissão a serem comercializados ainda em 2022. É o mesmo que ocorre com os torneios continentais: Libertadores e Sul-Americana desde 2019. Nesta temporada, os jogos serão disputados no Uruguai.

Também segundo a publicação, fazer a final da Copa do Brasil em jogo único já é um desejo antigo da CBF, que queria acabar com os jogos de ida e volta da decisão na temporada passada. Já com os direitos de transmissão vendidos, a ideia não avançou comercialmente, porque seria um jogo a menos transmitido pela TV.