O Flamengo já iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Atlético deste sábado (30), pela 29ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, mas permanece em silêncio sobre o pedido do Galo de ter 10% da carga de ingressos disponíveis, de acordo com a liberação da CBF. Com isso, o consulado do Atlético no Rio de Janeiro protocolou uma reclamação formal à CBF afirmando que o Rubro-negro está descumprindo o Estatuto do Torcedor.

O Galo já sinalizou ao Flamengo o interesse em ter parte dos ingressos disponíveis, de acordo com a liberação da CBF, dentro dos protocolos contra a Covid-19. O clube carioca, porém, iniciou as vendas dos ingressos para o jogo no Maracanã, mas ainda não se manifestou sobre o assunto, faltando pouco mais de 48h para a bola rolar.

Querendo alguma medida da CBF, o grupo de torcedores cariocas do Galo protocolou a reclamação à entidade e espera uma resposta rápida sobre o assunto.

“Protocolamos uma reclamação escrita à Ouvidoria e à Diretoria de Competições da CBF pelo descumprimento do art. 20 do Estatuto do Torcedor e 87 do Regulamento Geral de Competições, o que se repete há anos. No fundo, fôssemos racionais, não deveríamos ir ao estádio. Não nos querem lá”, escreveram.

Além disso, o Cariogalo, nome dado ao consulado alvinegro no Rio de Janeiro, afirma que a decisão não é clubista e que é um direito da torcida visitante, que também precisa se deslocar até o local da partida.

A demanda não é clubística. Ingresso antecipado permite ao visitante se planejar para o jogo, se deslocar da capital, interior ou outro Estado sem a insegurança de não encontrar ingresso. É um tratamento minimamente digno a qualquer torcedor, seja ele mandante ou visitante.

Autor da reclamação, o advogado Custodio Pereira Neto, de 39 anos, afirmou que essa ignorância do clube carioca é revoltante e desanimadora. “Isso gera uma insatisfação com quem quer comparecer ao estádio ver a partida. Eles claramente estão passando uma mensagem de que não querem o torcedor atleticano lá”, afirmou.

Morador da capital carioca há 20 anos, Neto conta que foi sempre difícil ir aos jogos. “Eu sempre sou um torcedor visitante, tanto em jogos aqui no Rio, quanto em jogos em BH ou em qualquer outro lugar. A impressão que dá é que clube de todo o país não respeitam os torcedores”, explicou.

“Em jogos do Flamengo isso não é novidade. Colocavam a venda para o dia do jogo no estádio. Na bilheteria, colocam uma grande faixa escrito “torcida visitante”. Você chega lá, no meio de toda aquele gente, com um ambiente hostil. No Vasco, por exemplo, como há uma boa sintonia entre os clubes, você não se sente tão acuado”, confessa.

Na reclamação, efetuada por ele, destaca-se o Estatuto do Torcedor, que prevê a venda de ingressos no mínimo com 72 horas de antecedência. Além disso, a venda deverá ser efetuada em “sistema que assegure sua agilidade e amplo acesso à informação. Ele ainda pede um tratamento digno e respeitoso com o torcedor por parte do Flamengo. Na reclamação, o advogado ainda afirma que, caso isso não se resolva, levará o caso a outras instituições.

“Caso a Ouvidoria de Competições da CBF se esquive de realmente cumprir o seu papel de instaurar e apurar amplamente o problema, resolvendo absolutamente a questão para este e os futuros jogos, será distribuída representação ao Ministério Público Federal para instaurar Procedimento Cível de interessa nacional que vise apurar o descumprimento do Estatuto do Torcedor em todo o território brasileiro, inclusive para que, dentro de suas atribuições legais e constitucionais, proponha correção que respeite os direitos do torcedor, em especial o visitante”, escreveu.