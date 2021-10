O Cruzeiro voltou a decepcionar pela Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu para o Remo por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (28), pela 32ª rodada, em plena Arena Independência. Anderson Uchôa abriu o placar, e Eduardo Brock igualou para o mandante. Jefferson recolocou o visitante em vantagem nos minutos finais da segunda etapa. Ronald garantiu o triunfo para o time do Pará. É a terceira partida consecutiva sem vencer dos mineiros.

Com o resultado, a Raposa fica com 39 pontos, 14 atrás do Goiás, que é o quarto colocado, e sete à frente do Londrina, primeiro da zona de rebaixamento. O Remo fica com 41 pontos após o duelo.

Os mineiros ficam cada vez mais distantes de um acesso à elite do futebol nacional. O time de Vanderlei Luxemburgo precisa de tirar a diferença de 14 pontos para o último do grupo de classificação a seis rodadas do fim. A sequência de três jogos sem vitória inclui também o empate com o Botafogo e a derrota para o Avaí.

O Cruzeiro dominou a primeira etapa da partida, ocorrida na Arena Independência. Com mais posse de bola e volume de jogo, o mandante exigiu boas defesas do goleiro Thiago Coelho, em especial com os seus homens de frente.

Em que pese o domínio inicial do time mandante, Anderson Uchôa abriu o placar para o visitante em uma bela finalização da intermediária. Pouco tempo mais tarde, Giovanni cobrou falta pela direita e mandou na direção do segundo poste, Vitor Leque desviou de cabeça para a grande área, e Eduardo Brock estufou a rede de canhota.

O lance do gol do Cruzeiro causou polêmica por dois motivos. Os jogadores do Remo alegaram que, no início da jogada, não houve falta, mas, sim, arremesso lateral para o mandante. Além disso, o árbitro Douglas Schwengber da Silva (RS) analisou suposto toque de mão de Vitor Leque, mas acabou validando o gol.

Ainda durante o intervalo, depois que todos os atletas e membros de comissão técnica estavam no gramado, Felipe Conceição reclamou bastante com a arbitragem por causa do lance do gol cruzeirense. As queixas fizeram com que o treinador recebesse cartão vermelho.

Vanderlei Luxemburgo tentou dar mais ofensividade ao Cruzeiro na volta do intervalo. Wellington Nem substituiu Bruno José logo no início do segundo tempo. Posteriormente, foi a vez de Marcelo Moreno entrar na vaga de Adriano.

Com mais atacantes, o mandante seguiu dominando a partida na Arena Independência. Wellington Nem, Giovanni, Marcelo Moreno e Thiago tiveram ótimas oportunidades de balançar a rede. No entanto, pararam na falta de pontaria e nas boas defesas de Thiago Coelho.

Mesmo com dificuldades para criar, o Remo garantiu a vitória nos minutos finais da partida. Jefferson, que entrou na vaga de Lucas Tocantins, estufou a rede de Fábio em finalização de canhota. Já em situação confortável no segundo tempo, o Remo voltou a marcar. Ronald recebeu em velocidade pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou cruzado para estufar a meta defendida por Fábio.

Veja os gols:

Com a derrota no marcador, os jogadores do Cruzeiro foram bastante vaiados pela torcida que compareceu ao Independência. A derrota irritou os apaixonados que estiveram no campo do Horto.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X REMO

Motivo: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Independência, em Belo Horizonte

Data: 28 de outubro de 2021 (quinta-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA/RJ)

Cartão amarelo: Wellington Nem (Cruzeiro); Anderson Uchôa, Raimar (Remo)

Cartão vermelho: Vitor Leque (Cruzeiro); Felipe Conceição (Remo)

Gols: Anderson Uchôa, aos 39 minutos do 1º tempo (0-1); Eduardo Brock, aos 46 minutos do 1º tempo (1-1); Jefferson, aos 42 minutos do 2º tempo (1-2); Ronald, aos 48 minutos do 2º tempo (1-3)

CRUZEIRO: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano (Marcelo Moreno), Lucas Ventura, Giovanni e Vitor Leque (Dudu); Bruno José (Wellington Nem) e Thiago (Rafael Sóbis). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

REMO: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Raimar; Anderson Uchôa (Wellington Silva), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz (Marlon); Arthur (Marcos Júnior), Lucas Tocantins (Jefferson) e Matheus Oliveira (Ronald). Técnico: Felipe Conceição.