O Cruzeiro está escalado com Felipe Augusto improvisado na lateral esquerda para enfrentar o Remo, na noite desta quinta-feira (28), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante foi a escolha de Vanderlei Luxemburgo para a posição, que não conta com Matheus Pereira e Jean Victor, entregues ao departamento médico.

A Raposa entrará em campo na Arena Independência com a seguinte formação: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura, Giovanni e Vitor Leque; Bruno José e Thiago.

Os mineiros tentam reencontrar o caminho das vitórias diante do Remo. Nos últimos dois jogos, o time empatou com o Botafogo e foi derrotado para o Avaí.

O Remo entra em campo com a seguinte escalação: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Raimar; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Arthur, Lucas Tocantins e Matheus Oliveira.