Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A abertura da jornada esportiva começa às 21h (de Brasília) na Rádio Super FM 91.7, com apresentação de Dimara Oliveira. A narração é de Osvaldo Reis, o Pequetito. As reportagens são de Artur Moraes, e os comentários ficam sob responsabilidade de Cadu Doné.

