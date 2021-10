A BHTrans determinou o retorno do quadro de horários dos ônibus de BH ao mesmo de antes do início da pandemia a partir do dia 16 de outubro. Apesar disso, as empresas elevaram apenas em 0,8% a quantidade de viagens entre os dias 18 e 22 de outubro, segundo dados da empresa que administra o trânsito da capital. No mesmo período, a demanda pelo transporte coletivo teve um aumento de 7,7%.

Se na semana dos dias 11 a 15 deste mês a demanda média foi de 781.979 passageiros, na semana seguinte o número aumentou em mais de 60 mil pessoas. Isso ocorreu após a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizar o funcionamento dos comércios e bares sem restrição de horário, elevando a demanda de passageiros para 842.325.

Apesar do claro aumento no número de pessoas utilizando o transporte público, e da determinação da BHTrans, as empresas que oferecem o serviço elevaram somente de 19.042 viagens, na semana de 11 a 15 de outubro, para 19.204 entre os dias 18 e 22, um aumento ínfimo de 0,8%. Antes da pandemia, a média era de 24.741 viagens por dia útil.

Com isso, a cidade teve uma média de 43,8 passageiros em cada viagem. Este número, por se tratar de uma média, não leva em consideração os horários de pico, quando há uma demanda bem maior dos usuários.

Empresas querem que BHTrans reconsidere pedido

A reportagem de O TEMPO procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), que informou, por meio de uma nota, que enviou na última terça-feira (26) um ofício à BHTrans “solicitando a razoabilidade e proporcionalidade em relação a oferta de viagens x demanda de passageiros”.

As empresas argumentam que, apesar da reabertura total dos serviços da cidade, o número de passageiros segue bem abaixo do período pré-pandemia, quando a cidade totalizava 1,2 milhão de passageiros em dias úteis. Entretanto, é importante lembrar que, na época, também não eram necessárias medidas de distanciamento social por conta do novo coronavírus.

“Conforme relatório semanal extraído de dados operacionais do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, o número de passageiros (dia útil) se encontra em, no máximo, 870 mil passageiros em um dia útil, apurado em 06/10/2021”, completa o Setra-BH.

Ainda de acordo com o sindicato, após o acordo com a PBH que prorrogou a idade máxima da frota, que passou de 10 para 12 anos, o quantitativo de veículos em operação seria suficiente para atender à atual demanda de passageiros.

“Espera-se, assim, que a BHTrans reconsidere a decisão exarada de implementaçäo dos quadros de horários da pré-pandemia, considerando o exposto na presente manifestaçäo — e conforme já amplamente discutido em oportunidades anteriores – em atenção aos princípios da groporcionalidade e razoabilidades.

Acordo com a PBH

No último dia 20 a PBH e as empresas de ônibus firmaram um acordo para aumentar a idade máxima da frota de ônibus que pode circular na capital, que passou de 10 para 12 anos.

Também ficou decidido que os veículos que não estão sendo utilizados por terem idade superior a 10 anos voltarão a circular no prazo de 24 horas a partir da liberação da BHTrans.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, em nota, o acordo foi firmado para garantir o atendimento à população.

Atualizada às 22h49