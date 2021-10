O feriado prolongado do Dia de Finados, na próxima terça-feira (2), será que chuva nas praias que são o principal destino dos mineiros. De acordo com o site Clima Tempo, haverá chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No litoral paulista a previsão é de chuva principalmente no domingo (31). Nos outros dias, o céu vai ficar nublado com chances de chuvas fracas.

No Rio de Janeiro a previsão é também de dias nublado em todo Estado. A chuva mais forte pode ocorrer na segunda-feira (1). Algumas regiões do interior do Estado devem ter um pouco mais de sol.

No Espirito Danto a previsão é de muita chuva a partir de sábado (30) em todo Estado, principalmente na capital e em Guarapari. Entre segunda e terça-feira há previsão de alagamentos e deslizamentos em Vitória.