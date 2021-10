Lucas Ventura gostou da atuação do Cruzeiro, em que pese a derrota por 3 a 1 para o Remo em plena Arena Independência. O volante acredita que o time jogou bem na partida válida pela 32ª rodada da Série B e mereceu sair com um resultado melhor.

Em entrevista ao fim da partida, o garoto de 23 anos lamentou os erros nas finalizações do time no jogo ocorrido nesta noite e pediu foco do elecno no próximo compromisso da temporada, o jogo contra o Vila Nova, marcado para a próxima segunda-feira (1), na Arena Independência.

“Jogamos bem, fizemos uma boa partida, criamos bastante, mas pecamos na finalização. Cabeça erguida, porque na segunda-feira tem um outro desafio para a gente. Vamos entrar com a cabeça boa para tentar a vitória”, afirmou o jogador em entrevista ao canal Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro fica na 13ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos conquistados, 14 atrás do Goiás, quarto colocado, e sete à frente do Londrina, primeiro da zona de rebaixamento.