Após a eliminação do Flamengo para o Athletico-PR na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (27), torcedores do Rubro-nrgo hostilizaram a mãe de Gabriel Barbosa, no estacionamento do estádio, e ainda lançaram um copo de cerveja no atacante na saída de campo. Em nota publicada em suas redes sociais, Gabigol lamentou o ocorrido.

“Sei que no Flamengo temos de vencer e queremos vencer sempre, sempre com respeito e dedicação à instituição que defendemos. Mas jamais aceitarei agressões, falta de respeito e xingamentos, principalmente, aos meus familiares, que tanto se dedicaram para que eu pudesse estar aqui hoje”, declarou o atacante.

Gabriel ainda se disse chateado com a atitude dos torcedores ao fim da partida. “Deixei o campo chateado com a derrota, revoltado por não conseguir ajudar meu Flamengo, e me deparei com uma cena que jamais imaginei que passaria: ser agredido com um copo, que voou em minha direção por torcedores que certamente não representam nossa Nação”, afirmou.

Por fim, Gabigol pediu para que cada torcedor reveja o comportamento em campo. “Tenho a certeza de que sairemos ainda mais fortalecidos, o futebol é alegria, é respeito, é empatia, e responsabilidade. Que cada um possa refletir sobre os atos e com ele evoluam para termos um Maracanã como ele deve ser!”, concluiu.

Veja a publicação do jogador: