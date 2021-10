O esperado por grande parte dos torcedores era que Atlético e Flamengo se enfrentassem na final da Copa do Brasil, mas o Athletico-PR estragou a festa do time carioca e se classificou para a final da competição. As duas equipes se enfrentam em jogos de ida e volta em dezembro e muitos torcedores ficaram mais aliviados por não enfrentarem o Flamengo na decisão.

O técnico Cuca, porém, vê o Furacão como um forte e difícil oponente, sempre muito decisivo principalmente jogando em casa, na Arena da Baixada. Os dois jogos da final serão disputados nos dias 12 e 15 de dezembro e a ordem dos mandos de campo ainda será sorteada pela CBF.

“São duas grandes equipes. O Athletico-PR hoje é uma referência, uma equipe que há muito tempo tem chegado a diversas competições. Ganhou a Copa do Brasil há pouquíssimo tempo (em 2019) e já está na final da Sul-Americana, que já ganhou também há pouco tempo (em 2018). Por isso, é uma equipe muito forte, tem na Arena da Baixada uma força incrível”, afirmou Cuca.

Embora já tenha os confrontos definidos, o Galo volta às atenções para os jogos do Campeonato Brasileiro, que está na reta final. Com a liderança isolada da competição e a final da Copa do Brasil já garantida, o time comandado por Cuca pode seguir a programação mais tranquilo, sem ansiedade.

“Vai demorar ainda um mês e meio para acontecer. Até lá, tem muito chão, muita água para rolar. A gente tem que comemorar comedidamente essa classificação que a gente obteve na Copa, um torneio que tem 92 equipes e nós chegamos entre as duas finalistas”, disse Cuca após a vitória em cima do Fortaleza.