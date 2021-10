O Atlético entrou com um pedido de liminar no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (28), solicitando que o Flamengo cumpra o previsto no Regulamento Geral de Competições da CBF e disponibilize ingressos para a torcida do Galo, no jogo deste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Na segunda-feira (25), o Galo sinalizou ao Flamengo o interesse em ter parte dos ingressos disponíveis, de acordo com a liberação da CBF, dentro dos protocolos contra a Covid-19. O clube carioca, porém, iniciou as vendas dos ingressos para o jogo no Maracanã, mas ainda não se manifestou sobre o assunto, faltando pouco mais de 48h para a bola rolar.

Em nota, o Atlético afirmou que não teve nenhuma resposta do Flamengo referente ao pedido feito.

“O Galo não teve resposta do Flamengo em relação ao ofício enviado para o clube carioca, na última quinta-feira, dia 21/10, no qual solicitava a disponibilização da carga de até 10% dos ingressos disponíveis para o jogo do próximo final de semana, nos termos do artigo 87 do RGC 2021“, escreveu.

Por conta desses problemas, o consulado do Atlético no Rio de Janeiro protocolou uma reclamação formal à CBF afirmando que o Rubro-negro está descumprindo o Estatuto do Torcedor. Esperando alguma medida da CBF, o grupo de torcedores cariocas protocolou a reclamação à entidade e quer uma resposta rápida sobre o assunto.

“Protocolamos uma reclamação escrita à Ouvidoria e à Diretoria de Competições da CBF pelo descumprimento do art. 20 do Estatuto do Torcedor e 87 do Regulamento Geral de Competições, o que se repete há anos. No fundo, fôssemos racionais, não deveríamos ir ao estádio. Não nos querem lá”, escreveram.