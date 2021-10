Um homem de 51 anos deu golpes de facão no sogro e na própria filha após uma briga com a mulher dele, em Itabirinha, no Rio Doce, na noite desta quarta-feira (27).

A mulher do suspeito contou a Polícia Militar que o homem chegou do trabalho e ficou sentado no passeio em frente a residência da família. A mulher pegou as roupas dela e disse que iria para a casa do pai dela.

Nesse momento o suspeito se revoltou e começou a questioná-la sobre a motivação para ela ir para a casa do pai. O sogro chegou e começou a intervir na briga para defender a filha.

O genro sacou um facão e atingiu o idoso de 68 anos. A filha do suspeito, de 18 anos, ao ver o avô sendo agredido foi defendê-lo e o pai deu golpes de facão nela também.

Logo após o crime, o suspeito fugiu e as vítimas precisaram ser socorridas ao hospital. O idoso de 68 anos foi transferido para a cidade de Governador Valadares, também no Rio Doce, por causa da gravidade. A jovem de 18 anos foi atendida e liberada.

O suspeito não foi encontrado. A ocorrência foi reapassada à Polícia Civil para investigações.