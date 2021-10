“Os comportamentos mudaram. Hoje, o idoso brasileiro está com a vida muito mais ativa, por exemplo, no mercado de trabalho”. É assim que o designer Jefferson Ramos, atual presidente da Associação Move Cultura, justifica a importância do projeto “Hábil Idade”, que, a partir de novembro, ofertará cinco cursos gratuitos para pessoas acima dos 60 anos. “Nessas atividades, os idosos poderão desenvolver aptidões, realizar sonhos e, além disso, aprimorar os dons que já possuem”, completa Ramos.

Na nova temporada do “Hábil Idade”, que terá início no dia 8 de novembro, exclusivamente para idosos que moram em Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, os participantes vão aprender violão, teatro, artesanato e artes plásticas, além de integrarem o curso de inclusão digital.

“Nessa atividade, por exemplo, os idosos vão aprender a mexer no celular, como tirar uma foto, criar contas em redes sociais, responder um e-mail, chamar um carro de aplicativo. São coisas que parecem simples, mas que, para muitos deles, não são”, justifica Jeffersom Ramos, alertando que a Move Cultura disponibilizará aparelhos/computadores durante as aulas.

As inscrições para o projeto “Hábil Idade” poderão ser feitas até quarta-feira (3/11), no site da Associação Move Cultura (movecultura.org.br). As aulas terão o formato híbrido, são totalmente gratuitas e vão acontecer na sede da instituição sem fins lucrátivos, que fica na rua Monsenhor Bicalho, 263, bairro Eldorado. Outros detalhes pelo telefone: (31) 2557-6007.

História

Entre 2019 e 2020, o projeto “Hábil Idade”, que na edição 2021/2022 terá o apoio financeiro do Atacadão, atendeu mais de 300 idosos de Contagem e, segundo Jefferson Ramos, foi uma das maiores ações de inclusão para idosos já realizada na região metropolitana de Belo Horizonte.

No canal da associação no YouTube, há um vídeo que foi apresentado como resultado da oficina teatral realizada na temporada passada. Confira: