O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) acatou o pedido do Cruzeiro para centralizar as execuções contra o clube e deu um prazo de 60 dias para que os dirigentes apresente um plano de pagamento aos credores que obtiveram vitórias judiciais e estão em fase de execução.

O desejo da Raposa é que o pagamento dos valores seja realizado em dez anos. Os bloqueios judiciais já ficam suspensos desde agora. Assim, o clube terá a possibilidade de instaurar um condomínio de credores para quitar os débitos.

A solicitação cruzeirense ocorre baseada na nova lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), sancionada pelo poder legislativo em Brasília. Este é mais um passo para o processo que culminará na transformação do Cruzeiro em clube-empresa, o que deve acontecer em dezembro deste ano.

A decisão do TJ-MG impede que os credores entrem com pedidos de penhora de bens ou bloqueio de receitas para o pagamento de débitos. O clube tenta fazer o mesmo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).