Uma criança de um ano e três meses foi encontrada morta pela mãe na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, a mãe dormiu e encontrou o filho já desacordado, ela pediu ajuda a vizinhos, que pararam uma viatura que passava por ruas do bairro.

Os militares tentaram manobras de ressuscitação sem sucesso e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O médico do Samu constatou a morte do bebê.

A mãe da criança informou que o filho estava passando mal há alguns dias, mas que estava medicado. Ela passou a noite cuidando da criança e, por volta de 8h, o menino dormiu. A mulher aproveitou para dormir também. Por volta de 10h30 já encontrou o filho desacordado.

O menino tinha sido diagnosticado com adenoide aumentada, o que causa dificuldade para respirar, e aguardava para fazer cirurgia. A perícia da Polícia Civil foi ao local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade para identificar a real causa da morte. Não há indícios de crime.