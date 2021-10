A partir desta sexta-feira (29), a assistência farmacêutica em Betim será ampliada com mais nove farmácias sendo abertas pela prefeitura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Trincheira, Cachoeira, Nova Baden, Celso Pedrosa, Nossa Senhora de Fátima, Novo Amazonas, Duque de Caxias, Paulo Camilo, Parque do Cedro. Hoje, 24 centros de saúde na cidade fazem a distribuição de medicamentos à população, um serviço que, até o fim do ano, também será ofertado nos postos de saúde UBSs Guanabara, Cidade Verde, Colônia Santa Izabel e Universal, contemplando, com isso, as 37 UBSs do município.

Inicialmente, estão sendo disponibilizados 1.273.887 medicamentos, sendo, em média, 141.500 para cada uma dessas nove novas farmácias. Juntas, elas beneficiarão cerca de 139 mil pessoas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana, a Rede SUS Betim vem passando por uma reestruturação na atenção básica, na assistência de urgência e de emergência e na hospitalar, o que inclui a ampliação da assistência farmacêutica. “Esse é um importante passo para a rede SUS Betim, que terá, cada vez mais, um serviço de saúde com mais qualidade para os usuários. Com a ampliação, estamos atendendo a uma antiga bandeira do controle social aprovada na última Conferência Municipal de Saúde”, afirma o secretário.

Reestruturação

Para a ampliação do serviço, seis farmacêuticos foram contratados e dez foram remanejados entre as UBSs. Além disso, 30 novos auxiliares de farmácia e 15 profissionais treinados foram realocados entre as unidades de saúde.

“Com o serviço implantado em todas as UBSs, as farmácias estarão mais próximas da casa dos usuários, evitando o deslocamento para outras unidades distantes e, em consequência, proporcionando mais adesão do paciente ao tratamento”, destaca o diretor da Assistência Farmacêutica, César Augusto dos Santos.

Para o especialista, a ampliação do serviço também possibilitará ao farmacêutico uma atuação mais próxima e eficaz junto às equipes das unidades, “reduzindo as filas para atendimento e aliviando a carga de trabalho das equipes que hoje atuam nas farmácias em funcionamento”.

A trabalhadora autônoma Cássia de Freitas Villaça, de 57 anos, vibrou com a notícia. Moradora do bairro Moradas do Trevo, ela faz controle médico na UBS Cidade Verde e, ao menos uma vez por mês, tem que se deslocar até o centro para fazer a retirada de medicamentos.

“Quando o posto do Cidade verde começar a distribuir meus remédios, será muito melhor. Poderei me consultar e já sair da unidade com meus medicamentos. Tem dias que a gente não está se sentindo bem, e fazer esse trajeto longe da minha casa é bem difícil”, conta a moradora.