Demitido pelo Minas Tênis Clube na quarta-feira (27), após declaração homofóbica em suas redes sociais, o central Maurício Souza, publicou um vídeo em sua conta no Instagram na manhã desta quinta-feira onde afirma que a culpa por seu desligamento é da ‘turma da lacração’.

“Estou passando aqui para esclarecer uma coisa muito importante que está saindo, que o Minas me mandou embora. O Minas não tem culpa nenhuma. A culpa disso tudo foi da turma da lacração, fazendo pressão em cima dos patrocinadores, o que acarretou do patrocinador ameaçar o Minas de tirar o patrocínio tanto do masculino quanto do feminino, e isso ficou insustentável”, declarou Mauricio.

O atleta ainda contou que os dirigentes do Minas tentaram mantê-lo na equipe. “Meu diretor Elói, e meu presidente, Ricardinho, fizeram o máximo para me segurar na equipe, o possível e o impossível. Infelizmente o time não aguentaria perder tantos patrocínios, e aconteceu o que aconteceu. Eles foram homens, são homens de verdade, que respeito muito e admiro”, afirmou o central.