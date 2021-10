O Minas Tênis Clube liberou, nesta quinta-feira (28) a presença do público na arena, após um ano e meio longe de proibição devido à pandemia da Covid-19. Até a última semana, o público estava vetado dos jogos por decisão do clube.

O evento que marcará o reencontro com os torcedores será a estreia do Itambé/Minas na Superliga feminina, contra o Valinhos, nesta sexta-feira (29), às 18h30. No sábado (30/10), a Arena receberá o primeiro jogo do Fiat/Gerdau/Minas na Superliga masculina, diante do Farma Conde Vôlei São José, às 20h. Os ingressos para ambas as partidas serão vendidos exclusivamente pela internet; clique neste link para comprar.

A presença do público será limitada, sendo permitidos 20% dos 3.600 lugares disponíveis na Arena para os jogos do Itambé/Minas, enquanto nas partidas do Fiat/Gerdau/Minas a capacidade será limitada 25% da lotação máxima.

Protocolo de Covid-19

Para o acesso à Arena, os torcedores deverão usar a máscara durante toda partida e cumprir o distanciamento social com espaço maior ou igual a 1,5 metro. De acordo com o protocolo do município de Belo Horizonte, em eventos com capacidade máxima de até 1.500 pessoas, não se faz necessária a testagem e/ou comprovante oficial de vacinação plena – como é o caso dos jogos da Arena MTC.

Há de se ressaltar que, além de seguir rigorosamente os protocolos sanitários de proteção à Covid-19, o Minas ainda disponibiliza álcool em gel em diversos pontos espalhados pelo local.