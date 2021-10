“Tristeza, frustração e decepção”. Assim a belo-horizontina Ludmila Gonçalves dos Santos, de 31 anos, diz se sentir após ser enganada em um falso sorteio promovido pela ex-BBB Mayara Motti. O calote, como define a mineira, vai completar um ano no próximo dia 8. Mas, revoltada e cansada da situação, ela garante que vai acionar a Justiça nos próximos dias.

O imbróglio teve início depois que a participante do reality global realizado em 2017 postou nas redes sociais que iria dar uma Cherokee Jeep – carro importado – para um seguidor que cumprisse algumas regras. “Todos os dias participava do sorteio fazendo o que era solicitado No dia 8 de dezembro do ano passado a Mayara fez uma live e me anunciou como ganhadora ao vivo. Mas até hoje, nada”, comenta Ludmila.

Ela conta que até recentemente conversava com Mayara Motti, que atualmente é influenciadora digital, para resolver o caso. A ex-BBB, que também mora em BH, chegou a se encontrar com Ludmila em um shopping da capital mineira em agosto deste ano. “Ela me propôs, ao invés do carro, fazer uma transferência em PIX de R$ 38 mil. E eu aceitei. Mas depois disso, não me responde mais”, declarou a seguidora da ex-BBB.

Ludmila explicou que resolveu denunciar o caso somente agora, depois de quase um ano, por acreditar que a pandemia dificultou a entrega do prêmio. “O carro sorteado é usado. Então ela (Mayara) contou que teve que resolver problemas com despachante e com oficina mecânica. Eu acreditei e, com a pandemia, sei que tudo ficou mais difícil. Mas agora já extrapolou. Nem o dinheiro que ela ofereceu repassou”, revoltou-se.

Desempregada desde o início da pandemia, a vencedora do sorteio declarou que contava com o dinheiro da venda do carro para pagar algumas contas. “Fui paciente neste período todo e a Mayara sempre foi muito educada comigo. Mas agora não me responde. Vou procurar saber se devo ir a Defensoria Pública ou registrar Boletim de Ocorrência para acionar a Justiça”, contou.

A ex-BBB e sua equipe foram procuradas pela reportagem de O Tempo, mas ainda não se manifestaram. Depois que o caso viralizou na web, Ludmila disse ter recebido uma mensagem dos representantes de Mayara pedindo mais tempo para que o caso fosse solucionado. Mas o prazo da entrega do prêmio, segundo ela, não teria sido definido. “Não tem mais como esperar”, lamentou.