Ex-presidente do Cruzeiro, Alvimar Perrella descartou a possibilidade de assumir o cargo de CEO (Chief Executive Officer) do clube, hoje ocupado por Paulo Assis. No entanto, confirmou a sua participação em questões envolvendo a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Em conversa com a Rádio Super FM 91.7, o antigo mandatário do clube disse que não pretende assumir um cargo nos bastidores.

“Não tem essa chance [de ser CEO do Cruzeiro], não. Não tem. Por enquanto, não tem. Não sei se no futuro. Hoje, não é uma coisa que quero”, afirmou Alvimar Perrella.

Em que pese o desejo de se manter fora do cotidiano do clube em um cargo de gestão, Alvimar Perrella é figura presente nas reuniões com empresários cruzeirenses que pretendem participar ativamente do futebol em caso de transformação do clube em empresa, o que deve ocorrer a partir de dezembro de 2021.

“Ultimamente tenho participado do Comitê da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), e até o final do ano já faremos o que manda a lei”, declarou o ex-presidente, que adota um tom otimista em relação ao momento vivido pelo Cruzeiro: “O Cruzeiro vai sair dessa situação, vai sair”.

A reportagem do Super.FC entrou em contato com o Cruzeiro por meio da assessoria de imprensa para analisar a posição do clube sobre essa questão, mas até o momento não teve uma resposta.