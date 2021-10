O Patric que vestia a camisa celeste há 12 anos não imaginava que faria história nos gramados de Minas Gerais. Hoje, o lateral-direito coleciona passagens por América, Atlético e Cruzeiro, tendo alcançado a marca de 204 jogos pelo trio da capital, motivo de comemoração para ele e para a família.

“Sou catarinense, mas já me considero mineiro. Tenho uma identificação muito grande com a cidade de Belo Horizonte, que é, sem dúvida, minha segunda casa. Minha família também adora estar aqui. Sou grato por tudo que vivi até em BH e espero aumentar muito minha história na cidade”, ressaltou o lateral-direito.

Seu primeiro clube na capital foi o Cruzeiro, por onde passou, em 2009, por empréstimo junto ao Benfica, de Portugal; foram apenas dois jogos disputados. Pouco tempo depois, foi para o Atlético. Entre idas e vindas, foram 187 jogos com a camisa alvinegra, além da conquista de duas edições do Campeonato Mineiro (2015 e 2020). Agora, o jogador escreve seu nome junto à história do América, onde já atuou em 14 jogos e marcou um gol.

Desde a sua estreia, Patric ficou de fora de apenas um jogo, devido a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Com ele em campo, o América tem 57% de aproveitamento com seis vitórias, seis empates e duas derrotas. “São números importantes que valorizam o meu esforço. Mas, sempre gosto de valorizar o coletivo”, destaca o jogador.

Patric estreou pelo América na 14ª rodada da Série A no empate, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. Agora, o lateral-direito tem a missão de ajudar o Coelho a permanecer na elite do futebol brasileiro, o que seria histórico. Na próxima rodada, o América enfrenta o Fortaleza, às 21h, na Arena Independência, em jogo válido pela 29ª rodada.