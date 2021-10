Uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um carro na BR-262, na altura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, terminou com uma carga de quase meia-tonelada de maconha, avaliada em R$ 965 mil, apreendida no início da tarde desta quinta-feira (28).

Ao todo, foram contabilizados 440 kg de maconha e outros 4,5 kg de skunk, um tipo de maconha com maior quantidade do princípio ativo da droga.

Segundo a corporação, a apreensão aconteceu no km 817, após um Jeep Renegade não atender uma solicitação de parada e fugir em alta velocidade pela rodovia.

Enquanto era acompanhado taticamente pelos policiais, o suspeito adentrou na área urbana de Uberaba, passando direto em paradas obrigatórias e colocando a vida de pedestres e outros condutores em risco.

Entretanto, depois de um tempo de fuga, ele acabou perdendo o controle do veículo e acabou cercado pela polícia. Dentro do carro estavam os 444 trabletes de maconha e nove de skunk.

Droga iria para BH

Após a prisão, o motorista do carro, que não teve a idade divulgada, confessou que receberia R$ 5 mil para transportar a droga da cidade de Campo Florido, também no Triângulo Mineiro, até Belo Horizonte.

A PRF constatou ainda a existência de uma ocorrência de apropriação indébita para o veículo usado no crime. Após consulta aos sistemas policiais, a corporação descobriu que o suspeito já cumpriu pena de 4 anos por envolvimento ao tráfico de drogas, tendo sido liberado em abril de 2021.

O homem e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Uberaba.