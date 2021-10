Após os problemas com o teto do ginásio Tancredo Neves, que cedeu por conta da forte chuva que atingiu Montes Claros na sexta-feira (22), a diretoria do Montes Claros América Vôlei definiu que a equipe irá treinar no Sesc Montes Claros durante o período em que a prefeitura faz o reparo no ginásio. Além da mudança no local de treinamento, o time também explicou que, neste período, os jogos que seriam em casa, serão disputados com o mando do adversário.

O gestor da equipe, Andrey Souza enfatizou que o acidente ocorreu no “momento certo, tendo em vista que aconteceu um dia antes da estreia na Superliga diante do Brasília Vôlei. Também segundo o gestor, a prefeitura de MOC fez um levantamento no local para devolver a segurança para a população no entorno.

“Prontamente, o Sesc nos atendeu e nos cedeu o ginásio para montagem da estrutura de treinos. Hoje, o Montes Claros América Vôlei tem uma nova casa para o treinamento, o Sesc Montes Claros, que nos abriu as portas”, explicou Andrey Souza.

A diretoria do Coelho pensou em um primeiro momento que o ideal seria levar os jogos como mandante para uma cidade próxima com um ginásio que atendesse o regulamento da Superliga, mas em conversa com a CBV, ficou definida a inversão dos mandos de jogos. Dessa forma, mas partidas que o América jogaria em casa, neste período de reforma do ginásio, elas serão disputadas com mando do adversário.

“Jogos que estavam programados para Montes Claros no mês de novembro faremos na casa do adversário e, no returno, serão realizados em Montes Claros. Hoje, há uma previsão de que o ginásio esteja disponível para todos nós em 45 dias, e a prefeitura está trabalhando neste prazo”, disse o gestor.

A primeira mudança já é para o jogo do dia 6 de novembro, que seria em Montes Claros, contra o Sada Cruzeiro. Com a mudança, as duas equipes se enfrentam às 21h30, em Contagem, no Ginásio do Riacho.