O Governo do Estado finaliza nesta sexta-feira (29) o repasse do Auxílio Emergencial Mineiro. A última parcela do benefício de R$ 600 será transferida para os moradores inscritos no CadÚnico que nasceram entre novembro e dezembro. O auxílio será depositado em parcela única.

Somente terão direito ao auxílio aqueles inscritos no CadÚnico até o dia 22 de maio, e que vivem em extrema pobreza, ou seja, com renda per capita máxima de R$ 89 por mês.

O benefício é temporário, como medida excepcional de enfrentamento às consequências econômicas e sociais da pandemia. No total, mais de 450 mil moradores do Estado serão contemplados com o benefício.

Forma de pagamento

O Auxílio Emergencial Mineiro, conforme explicou o Estado, será repassado exclusivamente em contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, a “Caixa Tem”. O benefício será depositado automaticamente para todos os beneficiários que já possuem a conta. Já os moradores contemplados que não têm o “Caixa Tem” devem abrir a conta para ter acesso ao dinheiro.